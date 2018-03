Pasquini: "gli errori del passato non possono ricadere solo su di me"

“Ritengo che gli errori commessi dalle strategie politiche, promosse in passato, dalla Repubblica di San Marino non possano ricadere solamente su di me”- così, in una nota commenta Enrico Maria Pasquini, già direttore della SMI, condannato in appello a 1 anno e 6 mesi nel 2016 per la classificazione, come crediti ad incaglio, di finanziamenti erogati a favore delle società estere.

“Le scelte effettuate dai Responsabili pro-tempore della Banca Centrale - continua Pasquini - sono state tutte sconfessate dai fatti, vorrei che anche nei miei confronti fossero riviste le scelte fatte a quei tempi”.



“Credo che l’inadeguatezza dei soggetti chiamati ad occuparsi delle questioni che mi riguardano sia palese e non conduca a dei risultati accettabili per nessuno”, aggiunge Pasquini.