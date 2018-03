San Marino: 73enne si sente male davanti all'Hotel Rossi, salvato dal massaggio cardiaco di un gendarme

La Gendarmeria verso le 11.35 di questa mattina è intervenuta per un codice blu in via 25 marzo, sulla Superstrada, di fronte all'Hotel Rossi, per un malore accusato da un 73enne della provincia di Brindisi ma residente a Milano. All'arrivo della pattuglia l'uomo non era cosciente. I militari hanno subito provveduto a collegare il soggetto al defibrillatore in dotazione nell'auto di servizio, ma alla fine il dispositivo non è stato utilizzato poiché è bastato praticargli il massaggio cardiaco. All'arrivo dei sanitari con l'ambulanza, l'uomo aveva già ripreso i sensi ed è stato trasferito in ospedale a Cailungo.