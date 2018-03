Spagna: 87 feriti e 4 arresti dopo gli scontri di piazza

Il bilancio definitivo dopo gli scontri avvenuti ieri per le proteste contro il fermo del leader indipendista Carles Puigdemont è di 87 feriti.



Ieri migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona e in altre città della Catalogna. Alcuni di essi hanno incendiato i cassonetti davanti alla delegazione del governo spagnolo, costringendo la polizia a intervenire. Quattro gli arresti effettuati.



Sul caso è intervenuto anche in mattinata il leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato in una nota “Arrestare per motivi politici un rappresentante del popolo, come accaduto con l’ex presidente catalano Puigdemont, è inaccettabile” .