Fabrizio Frizzi: la camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini

Oggi nella sede Rai di viale Mazzini a Roma si apre la camera ardente di Fabrizio Frizzi, morto a 60 anni per emorragia cerebrale. I funerali del presentatore tv si terranno domani mattina nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Tanti gli attestati di cordoglio dal mondo dello spettacolo, della politica e dello sport; così come sui social dal suo pubblico.



Puntualmente ha aperto alle 10 la camera ardente. Centinaia di persone si sono messe in coda sin dalle prime ore del mattino alla sede Rai. Tra i primi arrivati ci sono Rosario e Beppe Fiorello, Flavio Insinna, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, il direttore di "Repubblica" Mario Calabresi e gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero.