Rimini: scooterista contro transenne, in rianimazione al Bufalini

A Rimini uno scooterista è finito all'ospedale dopo essere andato a sbattere contro delle transenne lungo la strada vicino a Fiabilandia. E' successo nel primo pomeriggio. L'uomo, di 52 anni, stava percorrendo via Ambrosoli. Dopo una rotatoria, si è schiantato contro le strutture metalliche che delimitavano un'area dov'erano in corso dei lavori. Questo in base a una prima ricostruzione al vaglio delle autorità. Lo scooterista è finito a terra e ha perso coscienza. I sanitari, giunti sul posto, lo hanno stabilizzato ed è stato trasportato con codice di massima gravità, in elicottero, al Bufalini di Cesena. Ora è in rianimazione e la prognosi è riservata.



mt