San Marino: dipendente Ugraa di 64 anni cade dalla scala, in prognosi riservata

Ieri verso le ore 14.55 circa, al parco di Montecchio in San Marino, un sammarinese di 64 anni, dipendente dell’Ufficio gestione risorse ambientali e agricole, L.C. le iniziali, cadeva rovinosamente a terra, mentre stava portando a termine una operazione di potatura su di una pianta. Per per cause in corso di accertamento da parte del Comando di Polizia in collaborazione con la sezione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento Sanità, il sammarinese, nello scendere da una scala in metallo, perdeva l’equilibrio e dopo un volo di alcuni metri batteva contro il suolo. Immediatamente soccorso veniva trasportato al Pronto Soccorso. Dopo gli accertamenti da parte dei sanitari veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Stato in prognosi riservata.