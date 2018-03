Sede fittizia a San Marino, società evadono 2 milioni di euro

Erano specializzate in ricorsi per violazioni al codice stradale. Denunciato imprenditore

Erano specializzate in ricorsi per violazioni del codice della strada, ed hanno evaso circa 2 milioni di euro. Due società brianzole, con sede fittizia a San Marino, sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Seregno. Denunciato un imprenditore. Nel corso di una verifica fiscale su una delle due società, le fiamme gialle hanno scoperto che questi avrebbe gestito senza pagare le tasse la sua società, creando di fatto la base operativa in casa sua, dove aveva attrezzato un vero e proprio ufficio. In 5 anni avrebbe istruito circa 18mila ricorsi. Oltre ai 2 milioni di tasse non pagate, contestata anche l'evasione dell'Iva per 250mila euro.