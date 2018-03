Fatture inesistenti a Cesenatico. Sequestrati oltre 300.000 euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato 320.000 euro da due ditte di Cesenatico. Le due aziende, attive nel settore calzaturiero, erano di fatto gestite da una "dominus" cinese che si nascondeva completamente al Fisco attraverso delle "teste di legno". Avrebbero emesso fatture inesistenti per un ammontare totale di 1,5 milioni di euro.



Gli utili venivano trasferiti a società con titolari irreperibili con sede, solo cartacea, in Toscana, Emilia Romagna e Marche, ma che in realtà erano autoprodotte dallo stesso dominus che gestiva le due ditta savignanesi.



Tre le persone denunciate per legge sui reati tributari dalle Fiamme Gialle, coordinate dal pm di Forlì Federica Messina.