Incidente sul lavoro: muore operaio riminese

Un operaio di 40 anni, Daniele Magnani, originario di Rimini ma residente a Vibo Valentia, è morto ieri per le ferite riportate in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando per conto di una ditta all'ammodernamento del poligono di tiro dei Carabinieri di Vibo Valentia.



Mentre stava utilizzando una motosega si è reciso l'arteria femorale. Ancora da accertare le cause. Subito soccorso, Magnani è stato portato nell'ospedale di Vibo Valentia dove però è morto poco dopo il ricovero.



Il Comandante del Battaglione e tutta l'Arma di Vibo Valentia hanno espresso il loro cordoglio a famiglia e colleghi della vittima.