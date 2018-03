Infortunio sul lavoro: resta in prognosi riservata l'operaio UGRAA caduto da una scala

Ancora in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il sammarinese di 64 anni, dipendente dell’Ufficio gestione risorse ambientali e agricole, caduto due giorni fa da una scala - mentre stava terminando di potare una pianta al Parco di Montecchio, - riportando in particolare un grave trauma toracico. E' tuttora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'Ospedale di Stato.