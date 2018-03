Investito anziano a Borgo Maggiore

Incidente a Borgo Maggiore, verso le 10 di questa mattina: un anziano è stato investito da una Golf sulle strisce pedonali all'altezza delle Logge, in Via Oddone Scarito. Alla guida dell'auto un uomo che, abbagliato dal sole, non ha notato il pedone attraversare la strada. Sul posto l'intervento immediato dei sanitari del 118. L'anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso. Fortunatamente nella caduta non ha riportato fratture, ma solo lesioni lievi. La prognosi è di 10 giorni. Per i rilevi dell'incidente è intervenuta la Polizia Civile.