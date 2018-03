Processo Trastulli per riciclaggio: in aula la versione dell'imputato

Sentenza attesa a maggio

Nuova udienza per il processo in cui Alessandro Trastulli e suo figlio Pier Luigi – originari di Subbiaco - sono accusati di riciclaggio. Sotto sequestro una somma di circa 1 milione di euro. Nella precedente udienza la difesa degli imputati, rappresentata in aula dall'avvocato d'ufficio Nicola Maria Tonelli, aveva depositato una sentenza italiana d'assoluzione, per il figlio, del 6 febbraio 2018, dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Il padre invece è stato condannato, ma per bancarotta semplice.

Pier Luigi Trastulli oggi ha fatto dichiarazioni volontarie e si è sottoposto ad interrogatorio. Ha precisato che le somme versate, negli anni, a San Marino, in banca e in una polizza assicurativa, raggiungono complessivamente i 564mila euro e non l'ammontare complessivamente sequestrato. Ha poi ricostruito l'origine dei soldi che – a suo dire – derivano dalla sua professione di commercialista e da cessioni immobiliari. L'udienza si è chiusa con l'impegno di Trastulli a fornire le ricevute di due ritenute d'acconto e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2003. La sentenza è attesa nel mese di maggio.



