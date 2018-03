Incidente sul lavoro all'LCS di Faetano, operaio investito da cisterna

Grave incidente sul lavoro, questa mattina a Faetano, all'LCS. Un operaio di 46 anni,residente a Rimini, stava spostando con un carrello una grande cisterna del peso di una tonnellata, quando questa si è ribaltata schiacciandogli una gamba. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo è ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza con fratture al bacino, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Squadra Antincendio-Infortuni della Polizia Civile per i rilievi.