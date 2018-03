Miramare: impedisce alla ex anche di curarsi, arrestato

Maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e danneggiamento. Sono le accuse che hanno portato in carcere un 57enne di origini foggiane arrestato dai Carabinieri di Miramare. Per lungo tempo l'uomo avrebbe usato violenza fisica e psicologica nei confronti dell'ex compagna, una donna con problemi di salute, cui impediva addirittura di curarsi. Ospitata dalla famiglia di origine, la donna non era riuscita a liberarsi dalle persecuzioni dell'ex compagno. Dopo le indagini dei carabinieri, la Procura della Repubblica ha richiesto il provvedimento restrittivo.