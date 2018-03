Santarcangelo: incendio danneggia gravemente abitazione. Cane ritrovato senza vita

Ieri – intorno a mezzanotte – è divampato un incendio in un'abitazione di Santarcangelo in via Lamarmora. Fortunatamente i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo, allontanandosi prontamente dal villino. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, muniti di autobotti. All'interno della casa, infatti – ormai invasa da un fumo denso -, erano rimasti intrappolati 3 cani. Due sono stati salvati dal personale del 115; per il terzo – invece – non c'è stato nulla da fare: l'animale è stato ritrovato senza vita. Sul posto anche i Carabinieri. Le fiamme si sarebbero sprigionate nel garage del villino, gravemente danneggiato. Ancora ignote, comunque, le cause dell'incendio, che ha distrutto anche due motocicli ed un'autovettura.