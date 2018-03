Savignano, arrestato baby spacciatore davanti a scuola

Ieri mattina una pattuglia dell’Unità Antidegrado, il servizio associato delle polizie municipali di Cesenatico e Unione Rubicone-mare, in servizio a Savignano sul Rubicone ha fermato all’entrata dell’istituto superiore “Marie Curie” uno studente per un controllo.



Aveva addosso circa 3 grammi di marijuana suddivisi in tre dosi. A casa aveva circa un chilogrammo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, oltre ad attrezzatura per il confezionamento e lo spaccio quali buste di plastica di diverse dimensioni e contenitori.



Lo studente, Z.J. 18 anni incensurato, è stato quindi tratto in arresto nella flagranza del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.