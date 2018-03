Terrorismo: in Europa sale l'allerta, in Italia 7 arresti in pochi giorni

Se ne parlerà questa sera nel Tg europa, dopo il tg delle 19.30

C'è stato un nuovo attacco di presunta matrice terroristica in Francia, dopo quello di venerdì scorso. E per terrorismo, in Italia, oggi altri cinque arresti, dopo i due, dei giorni scorsi. L'allerta sale in tutta Europa.



Bandiere a mezz'asta alla Commissione Ue a Bruxelles e al Parlamento Europeo, per le 4 vittime – compreso il gendarme francese eroe che si è consegnato al terrorista in cambio di una donna ostaggio – degli attacchi di matrice islamista. E questa mattina in Francia c'è stato un nuovo presunto attacco: un veicolo ha tentato di investire alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Nessun ferito nel tentativo di attentato e l'individuo alla guida del veicolo è in fuga ma è un ulteriore segnale d'allarme per la minaccia terroristica in Europa. In italia oggi, intanto altri 5 arresti in un'operazione antiterrorismo della Polizia, tra Roma e Latina, riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 23 dicembre del 2016. Si aggiungono ai due arresti, per terrorismo, dei giorni scorsi a Foggia e Torino e il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha disposto il potenziamento dei controlli nelle zone affollate, per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti.