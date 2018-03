Truffa alle assicurazioni, prosegue il processo

Prosegue a San Marino il maxi processo per la presunta truffa alle assicurazioni. Tra i testimoni di oggi: un liquidatore del gruppo Cattolica, un broker ed un testimone oculare, ascoltati per fare chiarezza sui 13 tamponamenti avvenuti dal 2007 al 2012. Per l’accusa sinistri simulati che avrebbero fruttato oltre 200 mila euro. Un ruolo chiave, tra i 18 gli imputati, sarebbe stato svolto dal sammarinese Leo Guidi e dal riminese Alessandro Righetti, entrambi presenti in aula. Gli ultimi testimoni saranno ascoltati nelle prossime due udienze, poi il processo si avvierà alla conclusione. La sentenza prevista prima dell’estate.