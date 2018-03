Urbino: arrestati due giovani, in casa quasi 800 grammi di marijuana

La Polizia di Urbino, al termine di un'indagine mirata, ha arrestato due giovani del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al centro dell'indagine un 23enne e sua fidanzata di un anno più giovane. Durante la perquisizione nella loro abitazione, sono stati rinvenuti 780 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, 3mila euro in contanti ritenuti essere provento dello spaccio, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento. I due giovani sono stati immediatamente arrestati.