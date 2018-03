Cattolica, Guardia Costiera: 20 kg di pesce sequestrato e donato in beneficenza

Sequestrati dalla Guardia Costiera di Cattolica, 20 kg di prodotto ittico privo di tracciabilità presso due attività commerciali, sanzionate per un importo complessivo di 4.500 euro. Il pesce posto sotto sequestro ma idoneo al consumo è stato devoluto in beneficienza. Intensificati i controlli per contrastare le attività illecite sulla filiera della pesca, in occasione della Pasqua.