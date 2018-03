Gravi ma stabili le condizioni dell'operaio LCS

Ieri mattina il brutto infortunio nell'azienda di Faetano

Gravi ma stabili le condizioni di salute dell’operaio di 46 anni rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro ieri mattina all’LCS di Faetano. L’uomo, frontaliere residente a Rimini, stava spostando una grande cisterna con ruote che gli si è ribaltata addosso, schiacciandogli una gamba con tutte i suoi 10 quintali di peso e procurandogli fratture multiple al bacino. Il fatto è avvenuto nel settore preposto alla miscelazione ma per fortuna il liquido contenuto nella cisterna non era né corrosivo né infiammabile. L’operaio è ancora ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni gravi ma stabili