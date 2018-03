Rimini: dal 2017 segnalate alla Prefettura 37 attività alberghiere per passaggi di proprietà o subentri sospetti





37 strutture alberghiere sono state segnalate dall’Amministrazione Comunale per subentri o passaggi di proprietà sospetti sulla base dei requisiti definiti dal protocollo che il Comune di Rimini ha sottoscritto con la Prefettura e con l’associazione di categoria nell’ottica di contrastare l’illegalità in un settore strategico per l’economia locale come l’accoglienza turistica. Sono 33 le strutture segnalate nel corso del 2017, mentre 4 quelle emerse dall’inizio dell’anno ad oggi, numero che rappresenta il 20% delle nuove aperture e dei passaggi di gestione e proprietà registrati nello stesso arco di tempo. Le segnalazioni vengono poi gestite dalla Prefettura e dagli organi competenti per le successive verifiche e gli eventuali provvedimenti.



"Ill Comune è impegnato per contrastare le forme di illegalità che minacciano di insinuarsi nel nostro tessuto economico, non solo limitato al settore turistico, che per numeri e caratteristiche è comunque quello che può prestare maggiormente il fianco a certe forme di illeciti – sottolinea l’assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad – Ogni quindici giorni ad esempio attraverso i dati raccolti dallo Sportello unico per le imprese inviamo alla Prefettura l’elenco completo di tutte le nuove attività che aprono sul territorio comunale o per i quali si registra un passaggio di gestione o proprietà, dagli esercizi pubblici ai negozi, dalle attività artigianali alle licenze degli ambulanti (una novantina ad esempio nei primi quindici giorni del mese di marzo). In questo modo è possibile fornire agli organi competenti un quadro completo dei movimenti che si registrano sul nostro territorio".