Blitz dei Ros: fermato a Cuneo jihadista marocchino

Nuovo arresto per terrorismo in Italia: un marocchino residente in Piemonte è stato fermato all'alba dai Carabinieri. Il fermato si chiama Ilyass Hadouz, 19 anni, residente a Fossano, il comune del cuneese dove è stato bloccato dai carabinieri. Secondo gli investigatori il giovane marocchino, attraverso i suoi numerosi account social (facebook, instagram, twitter) avrebbe portato avanti una "intensa propaganda jihadista" inneggiante al martirio. Ieri blitz della Polizia invece tra Roma e Latina: arrestati cinque tunisini riconducibili alla rete di Amri, autore della strage a Berlino e ucciso a Sesto San Giovanni: per la Procura preparavano attentati