Rimini: investita una donna; coinvolta auto con targa sammarinese

Una donna, che stava attraversando la strada con la sua bicicletta, nei pressi delle strisce pedonali, è stata investita da un'autovettura in via Roma, a Rimini. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata. In base ad una prima ricostruzione un'auto si sarebbe fermata per consentire il passaggio della donna. Non avvedendosi di ciò il conducente di un'altra vettura avrebbe superato il veicolo antistante, finendo per travolgere la malcapitata. La donna – che secondo alcune testimonianze sarebbe sempre rimasta cosciente - è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, che – dopo averla stabilizzata – l'hanno trasportata all'Infermi. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale. Una delle due auto coinvolte nel sinistro ha targa sammarinese.