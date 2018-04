Ravenna, mortale nella notte: deceduta una ragazza

Incidente mortale nella notte di Pasqua all'altezza dell'abitato di Camerlona, nel Ravennate. In un sinistro che ha coinvolto tre auto, ha perso la vita una ragazza mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

A quanto appreso poco dopo la mezzanotte due vetture si sono scontrate frontalmente: nell'impatto la donna è stata sbalzata fuori da uno dei due veicoli per poi essere travolta da una terza macchina.

Le persone ferite sono state condotte in tre ospedali diversi - Lugo, Ravenna e Cesena -: due in codice tre, ossia di massima gravità e tre in codice uno, ossia di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, un'auto medicalizzata e un elicottero di soccorso di Pavullo. Oltre a loro si sono recati sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e la Polizia Municipale.