Spari all'alba a San Martino dei Mulini: indagano i Carabinieri

I Carabinieri stanno indagando su misteriosi spari che sono stati esplosi nella mattinata di sabato alle 6,20 circa contro un'abitazione di San Martino dei Mulini, frazione di Santarcangelo. Ne danno notizia oggi i quotidiani e i siti locali.



I colpi, pare almeno due, hanno raggiunto un'abitazione: il primo si è conficcato in un'anta della cucina dopo aver perforato il portone di casa, mentre il secondo ha infranto i doppi vetri di una finestra.



Secondo quanto appurato al momento dagli inquirenti, i proiettili sarebbero provenuti dall'abitazione del vicino, che però da qualche giorno sarebbe fuori per le vacanze pasquali. Nei giorni scorsi l'uomo, un albanese, era stato visto in compagnia di un connazionale che, però, al momento non è stato trovato. Saranno ora le indagini a far luce sulla vicenda.