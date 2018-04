Stazione spaziale cinese: slitta il rientro

La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta scendendo molto più lentamente rispetto a quanto indicavano i modelli teorici e le previsioni per il rientro continuano a slittare: le stime più recenti indicano la notte fra domenica e lunedì, approssimativamente alle 00,34 italiane. È quanto emerso nel corso del punto stampa tenuto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.



La discesa della Tiangong-1 prosegue molto lentamente a causa della quiete nella quale si trova il Sole in questo momento e che influenza la dinamica della termosfera, lo strato più esterno dell'atmosfera che si estende fino alla quota di 500 chilometri. "Non essendoci una forte attività solare il rientro della stazione spaziale cinese sta avvenendo molto lentamente", ha detto Tommaso Sgobba, direttore dell'associazione internazionale per la sicurezza spaziale Iaas.