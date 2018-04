Sequestro carne in Città, Usot: "Nessun operatore ha mai ordinato quella merce"

L'Usot torna sulla questione del carico di carne e formaggi sequestrati la settimana scorsa in Città e difende la categoria. “Nessun operatore del centro storico aveva mai ordinato o accettato quel tipo di merce”, scrive l'organizzazione degli operatori turistici in un comunicato in cui fornisce una ricostruzione della vicenda.



L'Usot parla di un soggetto “non ben identificato” che ha cercato di proporre ad un operatore la merce priva dei requisiti e sottolinea che “le proposte sono state rifiutate immediatamente”. Il sequestro ha interessato carne fresca di agnello che, insieme a 70 forme di pecorino prive di etichettatura, è stata trasportata dalla Sardegna a temperatura ambiente e senza documenti che ne indicassero la provenienza. “Alla Polizia – sostiene l'Usot – sono state rese dichiarazioni non veritiere".



mt