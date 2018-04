Due sparatorie nella notte a Londra

Nella notte fra lunedì e martedì sono avvenute due sparatorie a Londra nel giro di un'ora.



Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata colpita da un proiettile in testa, mentre un 16enne è rimasto gravemente ferito.



La ragazza è stata trovata dalla polizia in Chalgrove Road in fin di vita, stava ancora respirando. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei soccorsi di salvarla, la giovane è morta un'ora dopo il suo ritrovamento.



Il 16enne invece era rimasto coinvolto in un'altra sparatoria, accaduta a due miglia di distanza nell'area di Walthamstow.



La polizia è a caccia degli assalitori.