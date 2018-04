Montefiore: danneggiata la lapide in memoria di Raciti

Filippo Raciti, ispettore capo di Polizia, venne ucciso 12 anni fa, durante gli incidenti causati da ultras dopo il derby Catania-Palermo.

La lapide a sua memoria, che ne ricorda il sacrificio, a Montefiore Conca, è stata nuovamente danneggiata dai vandali. L'atto è avvenuto la notte di Pasqua.

Condanna è stata espressa dal sindaco, Vallì Cipriani : "Nella notte di Pasqua, l’ennesimo gesto di rabbia contro la lapide che intitola l’Arena della Rocca di Montefiore all’ispettore capo di Polizia di Stato Filippo Raciti ridotta in frantumi a colpi di martello". "Un gesto che offende la memoria di un eroe e tutti noi", conclude il Sindaco, che non nasconde come da tempo sia oggetto di minacce anonime e atti di vandalismo contro il suo operato