Quindicenne a Novafeltria aggredisce coetanei e si scaglia contro i Carabinieri

I carabinieri di Novafeltria sono intervenuti durante la notte di pasqua per fermare un quindicenne che per aveva picchiato due ragazzi coetanei dopo averli provocati in strada per futili motivi.



Dopo che il ragazzo è stato portato in sala d'aspetto si è scagliato prima contro il portone di accesso, danneggiandolo seriamente, poi contro le forze dell'ordine, urlando, tirando pugni e calci e minacciandole di morte.



Il ragazzo era munito di un coltello a serramanico con una lama di 10 cm, che gli è stata sequestrata. Il quindicenne aveva già dei precedenti, era stato recentemente denunciato per reati contro il patrimonio.



Una delle vittime dell'aggressione è stata medicata al Pronto Soccorso ed è giudicata guaribile in 3 giorni, la seconda non necessitaa di cure.



L'aggressore è stato denunciato dal pm minorile di Bologna per violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato ed ubriachezza.