Rimini: rapina con mitra in sala giochi, un fermato dalla Polizia

Rapina a mano armata poco dopo la mezzanotte in una sala giochi e scommesse di viale Vespucci a Rimini, dove in due hanno fatto irruzione armati di mitra. Dopo essersi fatti consegnare denaro in contante, circa duemila euro, sono fuggiti a bordo di una moto, risultata rubata. Immediato l'intervento della Polizia di Stato che, dopo un inseguimento tra le vie del lungomare, ancora affollate di turisti per il ponte pasquale, ha fermato uno dei due rapinatori. In manette è finito un pregiudicato 47enne di origini napoletane ma residente nel Riminese. Gli agenti della Questura di Rimini hanno anche trovato e sequestrato il mitra utilizzato per la rapina, un'arma finta ma senza il tappo rosso. Le indagini della polizia sono in corso per identificare il complice in fuga, probabilmente su una moto di proprietà.