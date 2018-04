Forzano una gelateria a Santarcangelo. Fuggiti i ladri

Ieri notte dei rapinatori hanno fatto irruzione in una gelateria a Santarcangelo.



Stando a "Il Resto del Carlino" i malviventi, armati di piccone, hanno spaccato la sirena dell'allarme, forzato la porta e sono entrati nel locale.



I ladri hanno tentato di scassinare una delle macchine slot all'interno e rubato il fondo cassa. I carabinieri sono intervenuti in breve tempo e la banda si è messa in fuga verso Rimini con l'automobile.



Le forze dell'ordine si sono messe al loro inseguimento, ma durante la corsa i fuggitivi hanno avuto un incidente che li ha costretti ad abbandonare l'automobile. Sono riusciti però a sfuggire ai carabinieri proseguendo la fuga a piedi. Le loro tracce si sono perse nelle campagne adiacenti al fiume Marecchia.



mg