Morto a Londra anche il secondo ragazzo ferito nella sparatoria

E' morto a Londra anche il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito in una sparatoria nella notte di lunedì. Ne dà notizia il Guardian. Nello spazio di un'ora c'erano state due sparatorie nella capitale britannica, in cui aveva perso la vita una ragazza di 17 anni. I due giovani sono la 47a e la 48a vittima di omicidio quest'anno a Londra, numeri che mettono in luce il preoccupante livello raggiunto dalla criminalità.