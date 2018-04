Turisti rapiti in Camerun. Immediato il soccorso dei militari

12 turisti sequestrati per qualche ora. 5 gli italiani

Dodici turisti, tra cui 5 italiani e 7 svizzeri sono stati sequestrati per qualche ora da una "banda di terroristi" nella località di Moungo-Ndor, nel sudovest del Camerun, per poi essere soccorsi in breve tempo dai militari camerunensi.



I rapiti facevano parte del gruppo "African Adventure" ed erano diretti al Monte Manengouba per visitare i laghi gemelli. I sequestratori, stando alla tv camerunense, fanno parte delle milizie anglofone separatiste che operano nell'area di Nguti, nel dipartimento del Kupe Muanenguba.



Stando ai media locali i turisti hanno già avuto un incontro con il ministro degli Esteri del Camerun e gli ambasciatori italiano e svizzero.