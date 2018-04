Bellaria Igea Marina: aveva 80 grammi di cocaina, arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, guidati dal Luogotenente Antonio Amato, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, T. A., un 30enne di origini albanesi, da anni residente a Rimini.

L' uomo, a bordo della propria autovettura, dopo essere entrato in una stradina ed essersi accovacciato lungo un canale di scolo, risaliva in auto e si allontanava. Un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri che lo hanno fermato: nonostante i documenti fossero tutti in regola, l’uomo continuava a mostrarsi particolarmente agitato. Dalla successiva perquisizione scoprivano sl sedile lato passeggero un sacchetto di plastica con all’interno 12 involucri in cellophane contenenti cocaina, dal peso complessivo di circa 80 grammi. Sul mercato avrebbe fruttato la somma di circa 14.000 euro. Convalidato l'arresto ora si trova agli arresti domiciliari.