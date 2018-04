Brasile: ultimatum a ex presidente Lula perché si costituisca

L'ex presidente brasiliano Lula da Silva dovrà costituirsi entro le 22 italiane per scontare una pena di 12 anni di carcere per corruzione. L'ultimatum è arrivato dal giudice di prima istanza.

Lula potrebbe tuttavia decidere di non costituirsi, per aspettare che lo venga a cercare la polizia nella sede del sindacato metallurgico Abc, dov'è riunito con i suoi principali alleati politici. "Se vogliono prenderlo, che vengano a prenderlo qui, in mezzo al suo popolo", dicono i suoi sostenitori.