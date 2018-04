Elicottero della Marina cade in mare: morto uno dei cinque dell'equipaggio

E' morto uno dei 5 componenti dell'equipaggio dell'elicottero della Marina militare dell'operazione Mare sicuro caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna. La Marina informa che l'elicottero SH 212 di Nave Borsini è caduto in prossimità dell'unita per cause in corso di accertamento. I cinque occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, recuperato in stato di incoscienza, è morto durante le operazioni di rianimazione. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha espresso cordoglio alla famiglia.