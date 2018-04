Cattolica: usura ed estorsione, in manette 62enne calabrese

Due ristoratori di Cattolica hanno denunciato un uomo di 62 anni, di origini calabresi, per usura. Gli avevano chiesto un prestito di decine di migliaia di euro per far fronte ad alcune spese all'interno delle attività. Dopo una iniziale disponibilità dell'uomo, questi ha cambiato atteggiamento chiedendo, con chiare minacce, la restituzione del denaro con una maggiorazione superiore al 100%. In poche parole, una estorsione. Sono così intervenuti i Carabinieri di Cattolica che hanno arrestato il 62enne, trasportato poi alla casa circondariale di Rimini.