Madre prepara il ragù, figlia vegana la minaccia col coltello

È successo a Modena, patria della "buona cucina"

Un confronto decisamente acceso fra una madre e la figlia è finito davanti al giudice, a Modena. La donna, di 68 anni, stava preparando un sugo di ragù, ma la figlia vegana, 47enne disoccupata, disgustata dall'odore di carne e dall'idea della sofferenza animale che l'ha prodotto, ha deciso di affrontarla brandendo un coltello. "Adesso ci penso io a farti smettere - ha esclamato, come si legge nella denuncia - se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia". La madre, estenuata dalle frequenti liti, l'ha così denunciata.



Il caso, visto il contesto nel quale si è sviluppato, è stato considerato dagli inquirenti come una minaccia semplice ed è così finita, per competenza, sulla scrivania del giudice di pace. Nei giorni scorsi, come racconta la Gazzetta di Modena, si è celebrata la prima udienza per quella denuncia relativa a due anni fa. Il giudice ha fissato una nuova udienza per giugno dove, come prevede l'ordinamento, ci sarà un tentativo di conciliazione per evitare di arrivare a una sentenza.



fm