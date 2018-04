Presunte molestie su una studentessa a Rimini. Si apre l'indagine

Una studentessa inglese di 20 anni ha raccontato di essere stata avvicinata e molestata durante la sua vacanza a Rimini.



Secondo la ragazza l'episodio sarebbe avvenuto nei pressi di Rivazzurra mentre si trovava nel giardino di un hotel in disuso, intorno alla mezzanotte. Sarebbe stata poi portata attorno alle 5 del mattino presso l'ospedale "Infermi", dove ha raccontato le vicende al personale sanitario.



I medici non hanno ravvisato segni di violenze o rapporti sessuali ma hanno messo a referto uno stato di alterazione dovuto all'alcol. È partita quindi la segnalazione alla polizia, che ha avviato un'indagine per violenza sessuale per fare luce sui fatti.