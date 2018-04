Rimini: un chilo di marijuana in casa, arrestato 20enne albanese

Colpire alla base la filiera dello spaccio a Rimini. Questo l'obiettivo dei Carabinieri che, dopo una mirata attività investigativa, hanno arrestato un albanese, classe '98 - K. D. le iniziali – in flagranza di reato. Il giovane è stato infatti fermato a Viserba e durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato un chilo di marijuana, già suddivisa in dosi, 3 grammi di cocaina e 2.300 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il ragazzo, dopo la convalida dell'arresto, ha patteggiato ed è stato condannato alla pena di due anni di reclusione e alla multa di 3.000 euro.