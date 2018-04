Polizia Civile: individuati i "ciclisti" spericolati che avevano pubblicato on-line i propri video

Diffusi i dati dell'attività svolta – nel primo trimestre del 2018 – dall'ufficio infortunistica stradale e attività di Polizia Giudiziaria della Polizia Civile

5 persone deferite all'Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti; altri 5 per uso di cocaina e marijuana; 24 per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcool o all'assunzione di droghe. Sono solo alcuni dei servizi svolti – nel primo trimestre del 2018 –, dall'Ufficio Infortunistica Stradale e attività di Polizia Giudiziaria della Polizia Civile. Nel comunicato diffuso oggi vengono sottolineati – tra le altre cose – i 78 sinistri stradali rilevati; i due soggetti fermati nell'ambito dell'operazione antidroga “Over 40”, e la segnalazione alla Magistratura di un nuovo gruppo di persone che avrebbero compiuto truffe alle assicurazioni RCA. Nella nota si parla anche dell'avvenuta individuazione dei ragazzi che – in sella alle loro biciclette – avevano disceso pericolosamente le strade di San Marino, pubblicando poi i loro video on-line, con il rischio di innescare un effetto emulazione. Si stanno valutando i provvedimenti del caso; non è escluso il deferimento all'Autorità Giudiziaria.