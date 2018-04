Santarcangelo: rapina violenta in pasticceria

Rapina violenta, ieri sera, a Santarcangelo, in una nota pasticceria. Dei malviventi hanno fatto irruzione nell'esercizio, ed uno di loro avrebbe intimato al titolare di consegnargli l'incasso. Quest'ultimo, tuttavia, avrebbe opposto resistenza, venendo quindi aggredito dal bandito. I rapinatori sarebbero poi fuggiti a bordo di uno scooter. Il malcapitato – subito soccorso dai sanitari del 118 - avrebbe riportato diversi traumi. Sull'episodio indagano i Carabinieri. I militari di Cattolica hanno invece fermato un 33enne rumeno, sorpreso a defecare di fronte all'ingresso di un edificio, e ad imbrattarne l'androne. Una volta portato in caserma – infatti – l'uomo avrebbe rivolto frasi oltraggiose ai Carabinieri, per poi spintonarli e cercare di fuggire. Prontamente immobilizzato, il rumeno è stato messo in sicurezza ed arrestato.