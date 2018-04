Ancora troppe infrazioni al volante. Oltre 2000 riminesi scoperti dai vistared

Sono 2149 le infrazioni rilevate dal sistema Vistared nel 2017, contro le 1883 del 2016. Nonostante nel riminese siano state installate diverse telecamere che dovrebbero scoraggiare gli automobilisti sconsiderati i dati continuano ad essere preoccupanti.



Il servizio di controllo ha permesso un calo di infrazioni rispetto al 2009 in cui i casi registrati erano 8285, ma ancora troppe persone continuano a rischiare la vita, oltre alla patente e una multa salata.



Agghiacciante il video ripreso in Via Principe Amedeo, ai piedi del grattacielo. Una macchina passa con il rosso a tutta velocità e urta due macchine. Per pura fortuna non è finita in tragedia.