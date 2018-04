Re Nero: attesa in queste ore la sentenza

E' il giorno della sentenza del processo Re Nero, che sarà letta attorno alle 12 presso la Corte di assise del tribunale di Forlì. Con il verdetto si arriverà al primo grado di giudizio esattamente a dieci anni dai fatti, che portano in carcere tra gli altri gli ex vertici di Asset Banca. Ricordiamo che il pm Filippo Santangelo ha chiesto per Stefano Ercolani 10 anni di reclusione.