Violenza di genere: due i casi scoperti dalla Polizia Civile negli ultimi tre mesi

Oggi, per lo stesso reato, processo a porte chiuse. Parte civile l'Authority Pari Opportunita

Nel pomeriggio in Tribunale un processo per violenza di genere. In questi casi l'udienza si tiene di prassi a porte chiuse e l'authority pari opportunità si costituisce parte civile. Per lo stesso reato, negli ultimi tre mesi, due i deferimenti inoltrati dalla Polizia Civile all'autorità giudiziaria.