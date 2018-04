Borgo Maggiore: curioso incidente in salita, senza conseguenze

L'auto stava salendo lungo via Piana verso Città quando è finita contro il guard-rail. E' successo poco prima delle 18. Una coppia, alla guida di una Uno bianca, ha affrontato con troppa decisione la curva della 'Grotta' in salita finendo contro la barriera. Sembra che all'origine dell'incidente, che non ha avuto alcuna conseguenza se non alla circolazione, sia stato un guasto meccanico.