David Oddone condannato ad 1 mese di arresto per "rivelazione di corrispondenza"

A sentenza il processo a carico dell'allora caporedattore de “La Tribuna Sammarinese”

Alla fine il Giudice Gilberto Felici ha optato per una condanna alla pena dell'arresto per mesi 1; quanto al risarcimento dei danni, ai denuncianti, verrà quantificato in sede civile. Potrebbe costare caro, a David Oddone, l'articolo pubblicato su “Tribuna” – il 23 aprile del 2016 – e contenente stralci di una chat del gruppo whatsapp di alcuni aderenti all'Associazione Medici Ospedalieri. “Ovviamente proporremo appello”, ha dichiarato, a caldo, il legale dell'Imputato. Il Procuratore del Fisco – dal canto suo - aveva chiesto, nel corso della requisitoria, la pena dell'arresto per mesi 2. Prevedibile la delusione per l'ex caporedattore del quotidiano sammarinese. Sentito dal Commissario della Legge, aveva ribadito in modo accorato la propria versione dei fatti, sostenendo che i fogli – contenenti gli stralci di quella conversazione in chat – fossero stati infilati da ignoti nella cassetta delle lettere della Redazione, e che alcuni medici avessero confermato la veridicità del documento, chiedendo tuttavia l'anonimato. Semplicemente – aveva concluso Oddone – era mio dovere di giornalista pubblicare quella notizia, poiché di “pubblico interesse”. Di diverso avviso, ovviamente, l'avvocato delle 2 Parti Civili: il dottor Elia Smerieri – il cui nome fu l'unico a non risultare oscurato -, e la Presidente dell'ASMO Miriam Farinelli, che ha ricordato oggi la sorpresa, e lo sgomento, quando vide l'articolo. Due invece, i testi convocati dalla Difesa: l'allora Direttore Sanitario, Dario Manzaroli, e Bianca Caruso: all'epoca dei fatti alla guida dell'ISS. Entrambi hanno parlato del clima teso – in quel periodo – tra l'ASMO e il Consiglio Direttivo ISS. La dottoressa Farinelli proporrà di destinare l'eventuale risarcimento alla formazione dei giovani medici.