Incidente mortale a Riccione: perde la vita una 72enne in sella alla bicicletta. fatale lo scontro con un furgone

Tragedia nel pomeriggio a Riccione. Una 72enne, originaria di Castenaso ma residente a Misano, è morta per le conseguenze di un grave incidente avvenuto nel sottopasso ferroviario di viale Giovanni Da Verrazzano. La donna era in sella alla sua bicicletta. Fatale per lei l'impatto contro un furgone. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso, in supporto a due ambulanze. La donna è stata trasportata al Bufalini di Cesena ma non è riuscita a sopravvivere ai gravi traumi riportati. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi.